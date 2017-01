Cote d'Ivoire/Gabon: CAN 2017 - Cyrille Domoraud, analyste et pronostiqueur sur Betclic.com

Bien outillé après une carrière de footballeur bien remplie, l'ancien capitaine des Eléphants va officier sur Betclic.com pendant cette CAN 2017. Le site de pari sportif a convaincu Cyrille Domoraud pour un contrat de consultance le temps de la grande messe du football africain.

« J'ai reçu des appels des responsables du site pour l'analyse des matches et les pronostics pendant la CAN. L'idée m'a semblé opportune, alors j'ai donné mon accord », explique le défenseur aux 87 sélections à propos de cette collaboration qu'il considère comme un premier jet. Consultant, Domoraud va se plonger au cœur de la CAN 2017. Et ce n'est pas pour lui déplaire.

« C'est intéressant, dans la mesure où ça me permet de décrypter les équipes, de voir leurs points forts et leurs points faibles, mais également de pronostiquer.

En un mot, c'est une opportunité de suivre la CAN de bout en bout ». La CAN, une compétition qu'il connaît parfaitement de l'intérieur pour y avoir pris part à quatre (04) reprises. Arrivé chez les Elépants en 1995, Cyrille Domoraud a disputé la Coupe d'Afrique des Nations en 1996, 1998, 2000, et 2006.

Avec à la clé une place de finaliste en 2006 dont il garde un souvenir intarissable. Observateur averti, l'ex-international ivoirien se garde de se risquer, d'entrée, au pronostic sur l'identité du futur champion d'Afrique. Car, la CAN, rappelle-t-il, a cela d »intéressant qu'elle réserve toujours des surprises.

« La dernière Can parle un peu d'elle-même. Au premier tour, on ne voyait pas la Côte d'ivoire se qualifier après ses deux matches nuls. Mais, on connaît la suite. Cette année encore, les équipes se valent; le football africain se nivelle par le haut.

On ne peut pas a priori donner les potentiels sortants des poules, à plus forte raison les potentiels vainqueurs. C'est à partir des quarts, qu'on en saura un peu plus. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on aura droit à une Can sera soutenue avec des pays habitués mais aussi des nations montantes ».

Les visiteurs de Betclic.com, eux, peuvent déjà se réjouir à l'idée de pouvoir de consulter les analyses et pronostics d'un joueur de haut niveau et ancien participant à la CAN.