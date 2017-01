Burkina Faso: CAN 2017 - Zoom sur les Etalons du Burkina Faso

Un juge de touche angolais, Jerson Emiliano dos Santos, a été retenu pour le second match du groupe A, du… Plus »

Joueur de Chelsea depuis 2013, Bertrand Traoré continue de parfaire sa progression. Cette saison, il a été de nouveau prêté et évolue avec l'Ajax d'Amsterdam, club avec lequel il a marqué 4 buts cette saison dans le championnat néerlandais. Bertrand Traoré est sans nul doute la future star des Etalons, le futur plus grand joueur burkinabé

La CAN 2017 sera la 10ème phase finale de Coupe d'Afrique à laquelle participe le Burkina Faso. La quatrième place obtenue chez eux en 1998 (lorsqu'ils avaient organisé la compétition) était leur meilleur parcours à la CAN avant l'exploit que les Etalons réalisent en 2013 en Afrique du Sud en jouant la finale contre le Nigeria.

Les Etalons avaient alors réussi à se qualifier pour la finale sans compter une seule grande star dans leurs rangs. Désireux de se ressaisir à la CAN 2017 aux yeux du continent après une calamiteuse édition 2015, avant laquelle on les avait désignés à tort comme favoris, les hommes intègres auront cette fois l'avantage d'évoluer sans pression, mais le désavantage d'affronter le pays organisateur.

Le Burkina Faso tentera de bien rentrer dans cette CAN 2017. Les Etalons sont habitués aux phases finales de la CAN. C'est une équipe solide et difficile à affronter. Il est vrai que l'équipe des Etalons pourrait être handicapée par son manque de grands joueurs, mais son exploit de 2103 reste gravé dans les mémoires.

