Gabon: CAN 2017 - Zoom sur les Panthères du Gabon

Pays organisateur de la CAN 2017, le Gabon n'a pas le droit à l'erreur pour ses débuts contre la Guinée-Bissau ce samedi à Libreville. Emmenées notamment par Pierre-Emerick Aubameyang, les Panthères compteront beaucoup sur la gâchette du Borussia Dortmund et actuel meilleur buteur de la Bundesliga (16 réalisations) pour entrer de manière idéale dans la compétition avec un succès.

Et espérer ensuite voir plus loin... Organiser une CAN à domicile constitue de facto un énorme point fort. Le Gabon pourra compter sur le soutien du peuple pour aller le plus loin possible dans la compétition. Le Gabon, avec un Aubameyang en grande forme, peut largement le faire.

Historique

La meilleure performance du Gabon en Coupe d'Afrique des Nations a été un quart de finale en 1996 et 2012, année où il a co-organisé la CAN avec la Guinée Equatoriale. L'édition 2017 sera peut-être, pour les Panthères, l'occasion de faire mieux et de se retrouver au moins dans le dernier carré.

La Star

Comme en 2015, la star de l'équipe gabonaise reste l'incontournable Pierre-Emerick Aubameyang. Auteur de 16 buts en 16 journées de Bundesliga, le Ballon d'Or africain 2015 brille avec le Borussia Dortmund.

Il est d'ailleurs bien parti pour remporter un deuxième Ballon d'Or puisqu'il est fait partie des trois finalistes, Sadio Mané et Ryad Mahrez étant les deux autres. Aubameyang sera très attendu à cette CAN 2017 par tout un pays.

Le joueur à suivre

Jeune joueur très prometteur, Denis Bouanga, qui a la nationalité française, a accepté de porter la tunique du Gabon, le pays de son père.

Auteur de cinq buts et cinq passes décisives avec Tours FC (Ligue 2 française) cette saison, le milieu de terrain est au meilleur de sa forme et sera l'une des attractions de la CAN 2017. « C'est une première pour moi, je suis très heureux.

Je ne pensais pas être dans la liste, mais tout le monde est très content pour moi. Je suis impatient, ce n'est pas donné à tout le monde de préparer une CAN. C'est que du positif.

C'est vraiment une fierté d'être à la CAN car c'est le pays de mon père et je veux rendre fier ma famille et en particulier mon père », déclarait-il récemment à nos confrères de Foot Mercato. La preuve de toute la motivation qui l'anime avant le début de la compétition.