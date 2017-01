Zimbabwe/Algérie: CAN 2017 / Leekens - « Tout faire pour avoir les trois points » face au Zimbabwe

L'Algérie débutera sa CAN 2017 face au Zimbabwe ce dimanche 15 janvier à Franceville. Les Fennecs n'auront pas le droit à l'erreur lors de cette entame de compétition avant d'affronter la Tunisie et le Sénégal dans le Groupe B.

Cette équipe algérienne est beaucoup trop talentueuse pour passer à côté de son premier rendez-vous de la CAN 2017 face à des Zimbabwéens fâchés avec leur fédération. Avant d'affronter le Sénégal et les Tunisiens, l'Algérie est déjà dans l'obligation de venir à bout de ce prétendu petit poucet dont le collectif est la principale force.

L'Algérie ne doit pas se louper pour ces débuts dans la CAN 2017. Positionnés dans le même groupe que la Tunisie et le Sénégal, les Fennecs auront d'ailleurs fort à faire pour voir les quarts de finale. Pas le droit à l'erreur donc dans ce premier match face au Zimbabwe, un adversaire loin du niveau des Algériens et qui est encore un peu tendre lorsqu'il s'agit de disputer une grande compétition internationale.

