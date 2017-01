Afrique: José Luis Lopes - Premier « homme du match Total CAN 2017 »

Tout au long de la CAN 2017, la CAF (Confédération africaine de football) a décernera au meilleur joueur de chaque match, un trophée portant le nom de son sponsor titre, Total. C'est ainsi que José Luis Mendes Lopes a été primé 'Homme du match » à l'issue de la rencontre d'ouverture du tournoi.

Capitaine de la Guinée Bissau, Lopes a été déterminant dans le précieux point obtenu par les Djurtus devant le Gabon samedi (1-1). C'est notamment lui qui délivre le coup-franc sur la tête de son coéquipier Juary Marinho Soares pour le but égalisateur à la 90è minute.

Jose Luis Mendes Lopes surnommé Zezinho évolue à Levadiakos en Grèce.

J.L. Mendes Lopes is the first Total Man of the Match of the competition! Congratulations!#FootballTogether #GABGNB pic.twitter.com/qaAyITBEPB

-- CAF (@CAF_Online) 14 janvier 2017