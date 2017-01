Madagascar: Basket-ball Analamanga - Fidy Rasolomalala, nouveau président de la ligue

Les présidents des quatre sections présents ont discuté sur les solutions à prendre face à ces dossiers incomplets. Fidy Rajoelimanantsoa, président de la section Ambohidratrimo, Johary Razanajao, président de la section Atsimodrano, Faly Andrianarivelo, président de la section Avaradrano, Edson Rabakoherinjato, président de la section Antananarivo ont accepté leur candidature à condition que le candidat élu complète ses dossiers ultérieurement. Patrice Andriantsalama, Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports Analamanga a validé les votes et insisté pour qu'on suive à la lettre tous les règlements.

Johnny Ramarojery, ancien président de la ligue, Tantely Ramaroson, Onja Rasoloarinivo et Fidy Rasolomalala se sont présentés pour le poste du nouveau président de la ligue d'Anjalamanga de basket-ball. Et le poste est allé finalement à Fidy Rasolomalala, à la surprise de la plupart de l'assistance.

