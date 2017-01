Burkina Faso: CAN 2017 - Bertrand Traoré, « c'est un bon résultat »

Longtemps mené au score, le Burkina Faso a réussi à récoler à la marque devant le Cameroun lors du premier match de la CAN 2017 entre les deux équipes (1-1). Le milieu d terrain Bertrand Traoré des Etalons affiche sa satisfaction à l'issue du match.

« C'est un bon résultat pour nous surtout que nous revenons de loin dans ce match. C'était pas un match facile, on a subi en première puis en seconde on a mieux joué. On aurait pu gagner vers la fin du match mais c'est bien. Cela nous permet de bien nous concentrer pour le second match« , a indiqué le frère d'Alain.

Le joueur de l'Ajax Amsterdam revient également sur sa prestation personnelle: « C'est le foot. Il y a des jours comme ça et il faut l'accepter. je pense au groupe et le point du match nul est bon à prendre. je ne pense pas qu'à moi-même. Collectivement, on a été pas mal« .

Traoré se prononce également sur le prochain match du Burkina faso contre le Gabon: « Il faut bien se reposer et bien se préparer« .