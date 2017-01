Madagascar: Paritana - Temandrota rafle le premier prix et part pour Paris

C'est donc pour aider ces créatifs, et pas seulement de manière sporadique, mais en s'inscrivant dans la pérennité, que la Fondation H trouve toute sa motivation. Ce concours n'est qu'à sa première édition. Dans les 3 années, à venir, il progressera probablement et les lots seronts de plus en plus importants.

« Avec si peu de moyen, et pratiquement pas de marché, c'est louable » ajoute-t-il. Car malgré le contexte dans le pays, qui n'accorde que très peu d'importance à l'art, souvent relégué au simple divertissement, les artistes continuent de créer, et réalisent de vraies œuvres d'art qui n'ont pas à rougir face à ceux des artistes étrangers.

Temandrota ne peut qu'être fier de sa création. Ce séjour lui permettra, en plus des acquis, d'élargir encore plus son réseau car une table ronde avec des professionnels de l'art : critiques, collectionneurs, galeristes... se tiendra durant ce séjour.

« Aujourd'hui, je peux faire les choses à ma manière, penser à ma manière, et c'est ma raison d'être. La peinture m'a fait grandir, et grâce à mon art, je suis allé loin ».

La remise des prix s'est tenue jeudi dernier au Citizen à Anosy, et c'est avec beaucoup d'émoi que Temandrota, le lauréat, prend la parole pour s'exprimer. « Quand j'étais petit, je faisais ma peinture sans réellement penser à l'avenir. Qui aurait cru qu'un jour, c'est ce qui me mènera loin ! » dit-il en tremblant devant l'assistance.

