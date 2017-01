Afrique: Algérie-Zimbabwe (Gr. B) - Un seul mot d'ordre pour les Verts... Gagner

Avec une motivation au zénith et cette ambition de faire du chemin dans cette CAN, les Verts miseront sur leur esprit collectif et psychologique, un aspect sur lequel a énormément travaillé le sélectionneur Georges Leekens dès le premier jour du stage pré-compétitif entamé le 2 janvier à Alger.

Les coéquipiers de Yacine Brahimi fouleront le terrain pour la gagne. Ils sont déterminés plus que jamais à matérialiser dans les faits le bon état d'esprit qui règne dans le groupe et l'ambition qui les anime, indépendamment de la complexité de la tâche qui les attend dans cette poule qualifiée par les observateurs comme celle "de la mort".

Une rencontre importante mais non décisive pour les Verts plus que jamais décidés à se frayer une voie vers la gloire.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.