Egypte: CAN 2017 - Hector Raul Cuper affiche les ambitions des Pharaons

Placée dans le groupe D, l'Egypte va faire son entrée en lice dans la CAN 2017 face au Mali. Qu'attendre de ces Pharaons ? Absente de la CAN depuis 2010, la nation la plus titrée du continent (7 sacres) est de retour après un long passage à vide.

Menés par l'Argentin Hector Raul Cuper, les Pharaons peuvent s'appuyer sur une statistique incroyable pour croire en leurs chances : ils ont remporté les trois dernières éditions auxquelles ils ont participé, en 2006, 2008 et 2010.

« En Egypte, j'ai toujours l'impression d'être en examen. Nous allons essayer de remporter la Coupe d'Afrique, et c'est ce que je répète en permanence à mes joueurs. Nous ne pouvons pas plaire à tout le monde et nous avons besoin de tout le support possible, surtout celui des médias.

La compétition est très importante pour nous, et je sais aussi comment le public se réjouit si nous lui ramenons des trophées », a confié Hector Raul Cuper dans des propos relayés par hebdo.ahram.

Au Gabon, les Pharaons emmenés par Mohamed Salah ont été versés dans le groupe D en compagnie du Mali, leur premier adversaire, de l'Ouganda et de l'un des favoris, le Ghana. Sans faire de bruit, l'Egypte arrive toujours à engloutir la concurrence.

Rares sont les équipes capables de résister aux Pharaons. Et la donne ne risque pas de changer à la CAN 2017 tant l'équipe de Cuper semble très forte.

« Je suis très optimiste, nous avons une très bonne équipe avec des joueurs enthousiastes et déterminés à réaliser une bonne performance au Gabon.

Je reste vraiment concentré et un peu soucieux par le match du Mali, car c'est notre premier match, et dans ce genre de compétitions, les débuts sont très importants », a ajouté le défenseur Ahmed Fathi.

Absente des trois dernières CAN, l'Égypte débarque au Gabon avec la motivation qu'on peut imaginer pour un septuple champion d'Afrique. Rendez-vous mardi 17 face au Mali au stade de Port Gentil.