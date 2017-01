Gabon: CAN 2017 - Le Gabon boude la presse

Après leur match nul en ouverture de la CAN 2017 (1-1) face à la Guinée Bissau, les Panthères du Gabon n'avaient visiblement pas beaucoup le sourire.

La preuve, très peu de joueurs se sont arrêtés en zone mixte, alors qu'en conférence de presse, seul le sélectionneur s'était présenté.

A la sortie des vestiaires, seuls Denis Bouanga, Bruno Ecuyélé Manga et Lloyd Palun se sont arrêtés devant les journalistes.

Pas de trace du capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, pourtant buteur. Les autres se sont précipités dans leur bus qui est finalement parti sous les sifflets des supporters mécontents.

Only Bouanga, Ecuele Manga and Palun stopped to talk to the press. Crowd booing the Gabon team bus as it pulls out of Stade de l'Amitie pic.twitter.com/Ey4asIAfpu

-- Maher Mezahi (@MezahiMaher) 14 janvier 2017

Le Gabon va devoir se reprendre dès sa prochaine sortie contre le Burkina faso pour évoter une sortie prématrurée de sa compétition.