Madagascar: Un premier salon du tourisme d'aventure

Ultra-trail racing. En outre, de nombreuses activités touristiques y seront proposées par les exposants. On peut citer, entre autres, le trekking dans le massif de Makay, la descente de la Route Nationale N°7 en Royal Enfield et la plongée sous-marine à Sainte-Marie ainsi que les croisières en Catamaran à Nosy-Be ou en boutre traditionnelle sur la côte Nord-Ouest du pays.

Le Tour Opérateur Boogie Events, spécialisé en matière de vente en ligne de séjours aventure et sportif à Madagascar, organise pour la première fois, un salon dédié au tourisme d'aventure et aux séjours sportifs dans la Grande île. Cet événement aura lieu au parking de l'immeuble Pradon à Antanimena le samedi 21 janvier 2017.

