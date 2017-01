Afrique de l'Ouest: Mission de dirigeants d'Afrique de l'Ouest, des milliers de personnes fuient le pays

La crise en Gambie figure à l'agenda du sommet, qui sera dominé par les questions de sécurité, de démocratie et de développement, au moment où Paris plaide pour le renforcement des capacités de défense africaines et le respect des règles constitutionnelles sur le continent.

L'Union africaine (UA) l'a sommé vendredi de quitter le pouvoir pacifiquement, le menaçant de "sérieuses conséquences" dans le cas contraire et prévenant qu'elle ne le considérerait plus comme légitime à partir du 19 janvier.

Plus d'un millier de Gambiens entrés en Guinée-Bissau depuis une semaine, essentiellement des femmes, enfants et personnes âgées, a affirmé pour sa part le coordinateur national du Commissariat pour les réfugiés et déplacés, Tibna Sambé Na Wana.

Ce climat d'incertitude a poussé des milliers de Gambiens à fuir le pays, en particulier vers le Sénégal, unique voisin terrestre de la Gambie, et la Guinée-Bissau, plus au sud.

