Zimbabwe/Algérie: Premier entraînement à Franceville, Bensebaini opérationnel face au Zimbabwe

Le coach national a certainement ses raisons en optant pour le black-out, lui qui veut réaliser une bonne CAN, et atteindre l'objectif fixé par la fédération algérienne de football (FAF) à savoir les demi-finales, même s'il ne voulait pas donner de garanties comme il a si bien affirmé lors de ses interventions devant la presse.

Le sélectionneur national le Belge Georges Leekens a donc décidé d'instaurer le huis clos dès cette première séance, pour travailler loin des regards et préparer son groupe au mieux pour le premier rendez-vous important face au Zimbabwe.

La séance qui s'est déroulée sur la pelouse de centre de Heliconia Moanda, lieu de résidence des Verts à Franceville, a vu la présence de la presse algérienne et étrangère et de quelques supporters algériens. Ils ont été autorisés à assister aux 15 premières minutes avant d'être invités à quitter les lieux.

Le défenseur central du Stade rennais (Ligue 1/France) Ramy Bensebaini qui souffrait d'une contusion au genou, s'est entraîné le plus normalement du monde sans ressentir de douleurs et devrait tenir sa place dans le onze dimanche face aux "Warriors".

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.