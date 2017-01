Madagascar: Les Malgaches face à un avenir incertain

L'annonce fut prématurée et celui qui l'a faite a dû se mordre les doigts hier quand les consommateurs ont assisté à la reprise des délestages. Le directeur adjoint de la Jirama avait assuré, mercredi soir, sur une chaîne de télévision privée qu'il n'y aurait plus de coupures d'électricité sur tout le territoire national.

Les sceptiques, échaudés par toutes les promesses non tenues, n'avaient pas caché leur doute et c'est par une moue désabusée qu'ils ont accueilli ce nouveau coup du sort. Finalement, on peut même considérer que l'attitude de ce responsable est pathétique, mais il ne doit pas porter seul le poids de cette bévue qui rejaillit sur tous les dirigeants de notre pays.

Les citoyens ne se font plus d'illusion sur la sincérité de leurs déclarations et l'impression qui prévaut que le lien est rompu entre eux et ceux qui les gouvernent. Le premier personnage de l'Etat est pour l'instant épargné car c'est l'équipe sous ses ordres qui est sous le feu des critiques.

La question du remaniement ou du changement de gouvernement revient de manière insidieuse à chaque occasion et on peut se demander s'il ne s'agit pas d'une diversion pour détourner l'attention des Malgaches sur certaines questions brûlantes. Mais le président de la République est maître de son propre agenda et il prendra sa décision au moment opportun.

Sur le plan international, l'attention des médias est toujours focalisée sur le Proche-Orient où le front syrien connaît une certaine accalmie après la victoire de Bachar Al Assad sur les djihadistes.

La controverse qui est née après les révélations de dirigeants du FBI et de la CIA sur les frasques de Donald Trump lors d'un de ses séjours en Russie a créé le buzz à une dizaine de jours de son installation à la Maison blanche.

Le sommet traditionnel Afrique-France s'est ouvert hier à Bamako au Mali en présence du président français François Hollande .C'est l'un de ses derniers déplacements officiels avant son départ de l'Elysée. Le premier débat qui a réuni les sept candidats de la primaire de la gauche, jeudi dernier, n'a été qu'un galop d'essai et n'a pas passionné outre mesure les téléspectateurs français.

Bachar Al Assad reprend la main en Syrie. Le Raïs syrien a un horizon politique dégagé depuis la défaite totale des rebelles sur le front nord.

Il multiplie les déclarations sur les médias internationaux pour conforter sa stature d'homme d'Etat retrouvée. Il s'est permis d'apporter son appréciation sur François Fillon, le candidat de la droite à la présidentielle française et a eu des mots aimables à son égard.

Une nouvelle controverse contre Donald Trump. Après les révélations sur la cyber attaque des services secrets russes ayant favorisé indirectement le candidat Donald Trump, c'est la publication par la presse américaine des frasques du nouveau président américain lors d'un de ses séjours en Russie en 2013.

Il s'agit de scènes d'orgie qui ont été filmées par les Russes et qui pourraient avoir été utilisées par ces derniers comme moyens de pression. Ces informations ont d'autant plus de poids qu'elles ont été révélées par les chefs des services de renseignement américains, FBI et CIA.

Ils les tiennent d'un ancien espion britannique qui les a consignées dans un rapport qui n'est cependant pas officiel. Donald Trump qui a tenu une conférence de presse avant-hier a balayé d'un revers de main toutes ces révélations, mais elles peuvent le fragiliser à quelques jours de son entrée officielle à la Maison blanche.

Ainsi va le monde ! L'actualité nationale malgache n'est, certes, pas aussi dramatique que celle de nombreux points chauds du globe, mais elle préoccupe les habitants de notre pays qui vivent des moments difficiles dans un quotidien rempli d'épreuves. L'avenir qui se dessine est incertain et ils doivent l'affronter courageusement.