Madagascar: Palais de Mahazoarivo - Le dépôt d'armes menacé

En outre, en ce début d'année, le régime fait également face à de nombreuses menaces de trouble et de déstabilisation. Des menaces prises très au sérieux dans les plus hautes sphères de l'Etat. D'après les informations qui ont circulé hier soir, suite à des menaces très sérieuses de coup d'Etat, le président Hery Rajaonarimampianina aurait convoqué à Iavoloha hier après-midi des hauts responsables de l'Armée, de la Gendarmerie et de la Police nationale.

Annoncée comme une année du travail et du décollage économique, 2017 risque plutôt d'être une année difficile pour le « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara ». Une explosion sociale n'est pas à écarter vu les problèmes sociaux vécus au quotidien par la population, entre autres, le retour en force du délestage, la recrudescence de l'insécurité et les vindictes populaires qui sont devenues une pratique courante au niveau de toutes les régions, ou enfin presque.

