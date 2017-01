Afrique: CAN-2017 - Que la fête africaine commence...

Le groupe C n'est pas en reste puisqu'il sera également indécis en présence de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de la RD Congo et du Togo.

Le groupe D est très relevé lui aussi avec notamment l'Egypte qui retrouvera sur son chemin le Mali et surtout le Ghana, finaliste malheureux en 2015. L'Ouganda complète la poule et effectue son retour sur la scène continentale après 39 ans d'absence (sa dernière participation remonte à 1978, ndlr).

Les Verts, cinquièmes en Afrique selon le dernier classement de la FIFA et dont ce sera la 17e participation, rêvent plus que jamais d'un deuxième titre africain, 27 ans après celui obtenu à Alger en 1990.

Alger — Les regards seront braqués, à partir de samedi, sur le Gabon, pays hôte de la 31e édition de la coupe d'Afrique des nations (CAN-2017) de football qui s'annonce très disputée, en présence des gros bras du continent, à l'image de l'ogre égyptien, septuple détenteur du trophée, absent lors des trois derniers tournois et qui s'apprête à participer à sa 23e CAN.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.