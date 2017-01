Angola: L'OMA réitère le renforcement du rôle des femmes dans la vie politique et sociale

Un juge de touche angolais, Jerson Emiliano dos Santos, a été retenu pour le second match du groupe A, du… Plus »

Elle a conclu qu'avec le courage, la détermination et le pragmatisme, les femmes s'associaient pour créer des projets novateurs au profit de la société et de l'agrandissement l'organisation.

Elle a considéré l'année 2016 comme difficile sur le plan économique et financier, admettant avoir appris à faire face aux difficultés et à développer des initiatives novatrices pour les surmonter.

La secrétaire générale a exprimé le symbolisme, des sentiments de joie et d'espoir avec l'arrivée de la nouvelle année, sûre de continuer à travailler dur dans la défense des droits les plus nobles des femmes angolaises.

Luzia Inglês a tenu ces propos lors de la lecture du message de vœux de nouvel an et de la présentation des principaux projets de l'organisation pour l'année 2017, qui a eu lieu au siège national de l'OMA en présence de certains membres l'Exécutif, du corps diplomatique accrédité en Angola, entre autres.

