Algérie: Mise en œuvre de l'accord de paix au Mali - Satisfaction quant aux avancées réalisées

Bamako — Les participants au 27ème sommet Afrique- France qui se tient samedi à Bamako ont exprimé, selon le projet de Déclaration finale, leur "satisfaction" quant aux avancées réalisées dans la mise en œuvre de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali conclu en 2015 à Alger, insistant sur le rétablissement de l'autorité de l'Etat dans le pays.

"Les chefs d'Etat et de gouvernement, notant avec satisfaction les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, ont appelé à la restauration et au rétablissement de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire (malien), conformément aux dispositions de l'Accord ", lit-on dans le projet de déclaration finalisée la veille par les ministres des Affaires étrangères.

La déclaration de Bamako condamne également le terrorisme et insiste sur la "solidarité" avec le Mali suite aux attaques terroristes.

"Les chefs d'Etat et de gouvernement ont condamné le terrorisme sous toutes ses formes et exprimé leur solidarité avec le Mali face à la recrudescence des attaques terroristes qui ont visé les forces de défense et de sécurité du Mali, les forces des Nations Unies, la force françaises Barkhane et les populations civiles", lit-on dans le même projet de document.

L'Accord de paix et de réconciliation au Mali se trouve en pleine phase de sa mise en œuvre par les différentes parties prenantes sous la supervision du Comité de suivi présidé par l'Algérie.

L'Accord de paix et de réconciliation au Mali conclu en 2015 à Alger et signé par les groupes politico-militaire de la région nord, le gouvernement malien et la médiation internationale.