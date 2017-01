Algérie: Lutte/Championnat d'Algérie - Les internationaux dominent les débats

Les lauréats de ce championnat national ont été récompensés par des diplômes, médailles et chèques, lors d'une cérémonie à laquelle assistaient le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, des membres de la FALA et des représentants de la société civile et militaire.

La journée de samedi sera réservée aux tours éliminatoires de la lutte libre dans les catégories 61kg, 70kg, 86kg et 125kg et gréco-romaine (66kg, 75kg, 85kg, 130kg), alors que les finales auront lieu à partir de 15h00.

En lutte gréco-romaine, la domination des internationaux du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (CREPESM) de Ben Aknoun a été totale avec la consécration de Laouni Abdenour (59 Kg), Benaissa Tarek Aziz (71 Kg), Djida Ahmed (80 Kg) et Adem Boudjemline (98 Kg).

