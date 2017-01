Algérie: Le président Bouteflika réaffirme sa ferme volonté de renforcer les relations de coopération entre l'Algérie et la Tunisie

Alger — Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a réaffirmé sa ferme volonté de renforcer les relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et la Tunisie, dans un message de félicitations adressé à son homologue tunisien Bedjii Kaid Essebsi à l'occasion de la célébration du 6e anniversaire de la fête de la révolution et de la jeunesse de son pays.

"Il m'est agréable au moment où le peuple tunisien frère célèbre le 6e anniversaire de la fête de la révolution et de la jeunesse, de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et nos vœux les meilleurs de santé et de bien-être", a écrit le président Bouteflika dans son message.

"Je tiens à cette occasion à vous réaffirmer notre ferme volonté de consolider les liens de fraternité et de solidarité existant entre nos deux peuples frères et de renforcer les relations de coopération et de partenariat entre nos deux pays, en vue de réaliser nos objectifs bilatéraux et maghrébins dans le cadre des aspirations des peuples de notre région à la paix, à la sécurité et à la stabilité", a souligné le chef de l'Etat.