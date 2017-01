Sénégal: Sédhiou - Le maire Abdoulaye Diop accorde une bourse à trois doctorants

Des mains de l'édile de Sédhiou Abdoulaye Diop, par ailleurs directeur général du conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), trois doctorants de sa ville ont reçu chacun une enveloppe financière d'un demi-million de CFA. Le maire entend ainsi promouvoir l'élite du terroir pour contribuer à la construction d'une relève de qualité.

Trois universitaires doctorants de la ville de Sédhiou ont reçu, chacun, hier, vendredi 13 janvier, une enveloppe de 500.000 F CFA. Le maire de Sédhiou, Abou Diop, qui leur a apporté ce soutien explique accompagner ces jeunes dans leurs recherches en vue de la soutenance de leur thèse.

«Cet appui symbolique entre dans le sillage de l'encouragement des bonnes volontés à aller de l'avant. Comme vous le savez, il nous revient le devoir d'accompagner les jeunes qui constituent la relève de demain» ; a déclaré l'édile de Sédhiou.

Et d'ajouter : «après avoir éradiqué les abris provisoires dans la commune de Sédhiou, après avoir donné des subventions à l'ensemble des étudiants pour les aider dans les études, encouragé les enfants de l'élémentaire en les envoyant en colonie de vacance de concert avec l'inspection d'académie, repêché au moins une bonne cinquantaine de cartouchards, il était important aujourd'hui de s'adresser à la crème de notre population. Et à l'issue d'une tournée effectuée à Dakar, Saint Louis et Ziguinchor, j'ai rencontré les étudiants doctorants que je tiens à encourager, en finançant les frais de recherche».

Au nom des bénéficiaires, Sérigne Moustapha Bayo, assistant à l'université et doctorant en thèse de droit privé civil troisième cycle intervenant à Ziguinchor et Saint Louis, témoigne : «c'est le moment de décerner au maire de Sédhiou Abdoulaye Diop le titre de protecteur des arts et lettres.

Honnêtement, c'est la première fois au Sénégal que des chercheurs aient droit à un appui de recherches. Cela nous permet d'aller en profondeur dans les recherches et de revenir servir nos communautés. Il a tenu promesse».

Dans une salle archicomble de la mairie et majoritairement occupée par les femmes, ce jeune homme tout comme ses camarades (Dramé sylla en philosophie et Mamadou Salif Sané en droit public) note que «tout ce qu'on lui doit, c'est de lui être redevable et faire en sorte que cette thèse soit soutenue. Et demander à chacun de lui reconnaître cet acte pour que cela puisse être perpétué à l'avenir, qu'un titre de reconnaissance lui soit décerné».

En marge de cette cérémonie, le maire Abdoulaye Diop a fait savoir que de grands chantiers vont démarrer dans un mois au plus dans la région de Sédhiou. Il a cité, entre autres, la voirie communale, l'extension de l'éclairage public, l'adduction d'eau, le stade régional, l'hôpital régional, et la centrale électrique fonctionnelle.