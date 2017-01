Sénégal: Crise gambienne - Aj/Pads appelle à une union sacrée autour de Macky Sall

Le parti And Jef/Pads invite les Chefs religieux et coutumiers, la classe politique, les mouvements citoyens et toutes les autres forces vives de la nation à une «union sacrée» autour du Président de la République, Macky Sall, pour trouver les conditions d'une transition pacifique en Gambie, sauvegarder les acquis de recherche de la paix en Casamance et garantir la sécurité sur l'étendu du territoire national.

Réuni hier, vendredi 13 janvier, le Secrétariat exécutif du parti de Landing Savané note avec regret que ce qui était au début une crise électorale en Gambie, a finalement paralysé la vie économique et sociale du pays. Selon lui, la Gambie favorise ainsi une crise humanitaire dans les régions frontalières du Sénégal qui pourrait déboucher sur une crise politique sans précédente.

Considérant toute la complexité de la crise actuelle, Landing Savané s'inquiète du flux massif de réfugiés en Casamance et dans les régions de Kaolack et de Fatick, avec son corollaire d'insécurité. A cet effet, il demande au gouvernement et aux organisations humanitaires, de créer des conditions favorables à l'accueil, à l'installation, à la prise en charge et à l'encadrement des réfugiés.

Ainsi, Landing Savané et ses camarades lancent un appel pressant à tous les acteurs de la vie politique gambienne à consacrer toutes leurs forces et capacités pour garantir au peuple souverain de Gambie la paix et le respect de son choix.

Ils demandent aussi au président Yaya Jammeh de respecter la volonté populaire et appuient sans ambages la position du gouvernement du Sénégal confortée par les déclarations de la CEDEAO, de l'Union Africaine et du Conseil de sécurité des Nations Unies qui se sont tous prononcés en faveur d'une résolution pacifique, tout en restant fermes sur le départ imminent du président Yahya Jammeh de la tête de la Gambie.