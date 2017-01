Sénégal: Charges retenues contre Bamba Fall et compagnie - Khalifa Sall conteste et maintient sa liste

Le parti And Jef/Pads invite les Chefs religieux et coutumiers, la classe politique, les mouvements citoyens et toutes… Plus »

Prenant la parole au nom des responsables de partis venus témoigner leur soutien au maire de Dakar et à ses camarades socialistes, Mamadou Goumbala du Grand Parti a plaidé pour une union des forces pour battre la coalition Benno Bokk Yakaar lors des prochaines législatives de 2017. Loin de s'en tenir là, le camarde de Malick Gakou a invité par ailleurs Khalifa Sall et compagnie à refuser d'être les marionnettes du pouvoir apériste et à suivre leur exemple.

Et tout le monde sait que c'est Khalifa Sall qui est notre espoir pour les prochaines élections. Il y a une instrumentalisation de la justice, mais on ne va pas s'aplatir face à l'intimidation qui n'aura aucune chance de passer. Personne ne pourra nous apprivoiser», soutient-il.

On ne laissera pas passer l'inacceptable. Si nous laissons faire, on risque tous d'y passer», prévient le chargé de la vie politique du parti socialiste qui affirme son soutien total au plan d'action de tenir une manifestation tous les vendredis jusqu'à la libération de Bamba.

À ce titre, il a invité ses militants à maintenir le cap de la mobilisation jusqu'à la libération de Bamba Fall et compagnie. En effet, selon lui, leur arrestation est une tentative de stopper leur élan politique. Ce qu'il a d'ailleurs qualifié de «vain». «C'est une dynamique en marche et emprisonner Bamba Fall ou Khalifa Sall ne l'arrêtera pas.On ne laissera pas passer l'inacceptable.

Et, les charges retenues contre eux montrent à suffisance que les hauteurs de cette plainte ne sont pas animées d'une volonté de recherche de la vérité. Toutefois, le maire de Dakar, qui souligne être présent et témoin de ces incidents survenus lors de ce fameux bureau politique du 5 mars dernier, annonce un point de presse pour rétablir toute la vérité sur ce qui s'était passé ce jour-là après la conférence de presse des avocats de la défense, la semaine prochaine.

Il s'exprimait hier, vendredi 13 janvier, lors d'un point de presse aux allures d'un meeting politique dans l'ancien bâtiment de la commune de Médina qui a refusé du monde, malgré le dispositif de la police qui a quadrillé et barré tous les axes routiers menant sur l'avenue Blaise Diagne, du rond-point Abass Ndaw à celui de la poste de Médina. Le maire de Dakar a battu en brèche toutes les charges retenues contre Bamba Fall et compagnie.

S'exprimant lors d'un point de presse, Khalifa Sall a précisé que non seulement il ne cèdera pas, mais il présentera une liste aux prochaines législatives. Il estime que Bamba Fall et compagnie sont des prisonniers politiques.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.