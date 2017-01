Sénégal/Tunisie: CAN 2017 - Tuer le chat tunisien

C'est parti pour la fête du football africain. Les hostilités démarrent ce samedi 14 janvier pour prendre fin le 5 février à Libreville au Gabon. Les «Lions» du Sénégal qui prennent part pour la 14ème fois à une phase finale de coupe d'Afrique des nations, affrontent leurs bêtes noires tunisiennes demain, dimanche à partir de 19h GMT au stade Franceville, avec une ferme intention de mettre fin à une longue domination des «Aigles» du Carthage. Depuis 1989, les «Lions» ne les ont plus vaincus.

Dix-huit (18) ans maintenant que le Sénégal n'a pas battu la Tunisie. La dernière victoire des «Lions» sur les «Aigles» du Carthage remonte en 1989. C'était lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations «Algérie 1990». Depuis, les Sénégal ont essuyé six défaites.

Pis, jamais dans une phase finale de coupe d'Afrique des nations, les «Lions» n'ont réussi à prendre le dessus sur les Aigles du Carthage. En 1965, les deux formations se sont quittées sur un score nul et vierge. Trente sept ans après, «Aigles» du Carthage et «Lions» vont se retrouver dans une même poule lors de la CAN malienne en 2002.

Le Sénégal, futur finaliste avait alors fini de composter son ticket après ses deux victoires sur l'Egypte et la Zambie, aligne une équipe de «coiffeurs» qui réussiront tout de même à maintenir la première place avec un match nul (0-0).

Deux ans après, les deux pays s'affrontent à nouveau. Mais cette fois, en terre tunisienne qui avait abrité la CAN 2004. Les «Lions» vont se perdre dans un épais brouillard de Radés et quitter la scène continentale suite à une courte défaite (1-0) et une pluie de sanctions contre les joueurs et les dirigeants.

Au vu de ce qui précède, on comprend aisément que la Tunisie a un ascendant psychologique sur le Sénégal qui se doit de rattraper un énorme retard. Puisque sur les 18 confrontations, toutes compétitions confondues, les «Lions» n'ont enregistré que trois victoires contre huit pour les «Aigles» et sept matches nuls.

Les dernières confrontations entre les deux formations remontent aux éliminatoires de la CAN 2015. Après un match nul (0-0), la Tunisie avait encore surpris le Sénégal à la 92ème minute grâce à un but de Ferjni Sassi. L'heure de tuer le chat tunisien a donc déjà sonné pour les «Lions».