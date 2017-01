Cameroun: Tchakala VIP - « Au Cameroun pour être danseuse il faut passer au « péage »

Une déclaration choc de l'artiste musicienne Tchakala qui lève un peu un pan de voile sur les pratiques de nombreux artistes et sur les relations entre chanteurs et danseuses dans le milieu de la musique au Cameroun.

Alors qu'elle était interrogée sur son actualité par l'animateur Olivier Dyl au cours de son émission « chez Dyl », sur les antennes de radio Sky zone 100.1, l'artiste a tenu à rappeler à ses fans qu'à la base elle est une danseuse. Elle a fait partie des turbines de l'artiste Petit pays et bien avant cela, elle a dansé puis chanté dans les cabarets de Douala et de Yaoundé où elle a fait ses classes jusqu'à devenir aujourd'hui Tchakala VIP.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.