Afrique: Election à la direction générale de l'OMS - Le candidat Tédros Adhanom Ghebreyesus sollicite l'appui du Congo

Candidat à l'élection du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dont le dernier tour est prévu en mai prochain, l'ancien ministre éthiopien Tédros Adhanom Ghebreyesus est en campagne à Brazzaville. Il a présenté sa vision aux autorités et mis à profit son séjour en visitant, le 12 janvier, quelques structures dont le Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHUB).

Très déterminé à contribuer au développement du système sanitaire mondial, surtout en Afrique, le docteur Tédros Adhanom Ghebreyesus caresse l'ambition d'occuper le poste de directeur général de l'OMS. A ce titre qu'il a effectué, pour la deuxième fois, le déplacement de Brazzaville où le candidat a eu deux missions essentielles.

D'abord, le Dr Tédros Adhanom Ghebreyesus est venu rencontrer les autorités habilitées, pour solliciter le soutien du Congo à sa candidature. « Je suis venu ici à Brazzaville pour rencontrer les autorités congolaises afin de solliciter l'appui du Congo à l'élection du directeur général de l'OMS pour laquelle je suis candidat », a souligné le candidat.

Tédros Adhanom Ghebreyesus a aussi effectué le déplacement de Brazzaville, pour visiter quelques structures hospitalières de la place en vue de cerner les problèmes sanitaires les plus pressants et réels, auxquels le secteur sanitaire congolais est confronté et auxquels il tient à faire face s'il est élu.

« J'étais ici il y'a deux mois. J'ai de bonnes raisons d'y revenir parce que je veux bien comprendre le système sanitaire congolais. Cela m'aidera aussi à me faire une idée réelle des problèmes sanitaires de toute l'Afrique, car je ferai de ce continent ma priorité, une fois élu directeur général de l'OMS », précise le postulant.

Pour s'enquérir de la réalité, le Dr Tédros Adhanom Ghebreyesus a notamment ciblé le Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU), qu'il a visité en dirigeant son attention, notamment vers deux services.

Il s'agit du Centre national de référence de la drépanocytose construit par la Fondation Congo assistance et inauguré en 2015, mais qui est resté à ce jour encore non équipé. Les nombreux patients qui y viennent se sont confrontés à des difficultés de tous genres.

Ensuite, il a visité tour à tour, les services hématologie et pneumologie qui traitent les maladies pulmonaires dont la tuberculose.

« Nous sommes confrontés à d'énormes difficultés dans ces services, parce qu'il nous manque presque tout. Le Dr Tédros Adhanom Ghebreyesus est donc venu voir les conditions dans lesquelles nous travaillons, parce qu'on ne peut pas concourir à ce poste sans avoir vu ce qui se passe sur le terrain », a témoigné le Prof Alexis Elira Dokékias qui l'a accompagné dans cette visite.

Au-delà des problèmes réels qu'il a relevés, le candidat a affiché son optimisme et promis de relever le défi, au cas où il est porté à la tête de l'organisation sanitaire onusien.

« J'ai remarqué que les problèmes et les challenges sanitaires sont les mêmes dans toute l'Afrique. Si nous travaillons ensemble, nous parviendrons à relever les défis en Afrique et dans le monde », a affirmé Tédros Adhanom Ghebreyesus.

Ancien ministre éthiopien des Affaires étrangères et de la Santé il est le seul candidat africain au secrétariat général de l'OMS. Il a entre autres présidé le Conseil du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Sa vision est avant tout de faire de l'OMS une organisation plus dynamique et efficace, en prenant des initiatives adéquates et particulières.

Une fois élu directeur général de l'OMS, son mandat s'articulera autour de cinq priorités parmi lesquelles, réformer l'OMS en faisant de celle-ci une organisation plus efficace, transparente, responsable et indépendante, tournée vers l'action et le résultat. Il entend également élaborer des stratégies nécessaires en vue d'assurer la meilleure sécurité sanitaire au sein des Etats.

Il sera opposé à cinq autres candidats : Dr Flavia Bustreo (Italie), Philippe Douste-Blazy (France), Dr David Nabarro (Grande Bretagne), Dr Sania Nishtar (Pakistan), Dr Miklós Szócska (Hongrie). Le conseil exécutif retiendra une liste restreinte de trois candidats avant la fin janvier, puis interviendra au mois de mai prochain l'élection du nouveau secrétaire général de l'OMS. Il prendra ses fonctions le 1er juillet 2017 à Genève en Suisse.