Afrique Centrale: La CEEAC se félicite de la signature de l'Accord politique

Le Secrétaire général de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), Allam-Mi Ahmad, qui suit la situation politique en République démocratique du Congo (RDC), s'est félicité de la signature, le 31 décembre 2016, de l'Accord politique inclusif par les parties prenantes congolaises.

Dans un communiqué rendu public le 12 janvier, le Secrétariat général a félicité les parties prenantes congolaises pour avoir, une fois de plus en une période de deux mois, fait montre d'un sens très élevé de patriotisme et de responsabilité en choisissant la voie de la conciliation en vue de résoudre la crise politique dans leur pays.

Il a présenté également ses félicitations « les plus sincères » à l'équipe de médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) pour « la dextérité et l'efficience » avec lesquelles elle exécute la tâche qui lui a été confiée par le président de la République, Joseph Kabila, et l'encourage à poursuivre la conciliation afin d'exhorter les parties n'ayant pas signé l'Accord politique à le faire.

En outre, le Secrétariat général a saisi cette opportunité pour rendre les hommages « les plus déférents » au président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour son engagement constant à rechercher une solution pacifique et la plus inclusive possible à la crise.

Enfin, il a renouvelé son soutien au gouvernement de la Rd Congo, à l'équipe de médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et à toutes les parties prenantes congolaises aux négociations politiques dans la poursuite des prochaines étapes des discussions, notamment les arrangements particuliers en cours, ainsi que dans la mise en œuvre effective de l'Accord politique inclusif du 31 décembre 2016.