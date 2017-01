Cameroun: İmam Ahmad Jouneid Nouredine Sine - « La patrie n'est pas une simple carte géographique »

Cette déclaration est de l'Imam Ahmad Jouneid, président du conseil des Imams et dignitaires musulmans du Cameroun pour la Mifi, par ailleurs Imam principal de la Mosquée centrale n°2 de Bafoussam. Il s'exprimait ainsi en marge de la conférence du 07 Janvier 2017 à Bafoussam dont il était le principal initiateur.

La conférence très courue était axée sur le thème : « Amour de la Patrie, pilier de la foi islamique ». C'était l'occasion de se prononcer sur des questions sociales au Cameroun. Ainsi, s'est-il prononcé, dans son discours d'ouverture : "Monsieur, Mesdames, Chers frères et sœurs dans la foi... A vous tous ici présents, recevez le salut fraternel et cordial de l'Islam qui est Assalam 'aleykoum wo rahmatoul lâhi ta'âlâ wa barkâtouh.

Il m'échoit le bonheur et l'insigne honneur de prendre la parole en ce jour dans cette auguste assemblée pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à cette conférence sur le thème le patriotisme et la foi, une initiative conjointe de l'Institut Islamique Siniyyat de Bafoussam (IISB), du Conseil des Imams et Dignitaires Musulmans de la Mifi (CIDIMUC) et de la Mosquée centrale N°2 de Bafoussam.

Puis-je d'entrée de jeux saluer votre présence massive à cette conférence qui témoigne de l'intérêt que vous attachez à nos activités et à la diffusion du message de l'Islam. Grande est notre joie de vous savoir ici malgré vos multiples occupations. Qu'Allah vous en rétribue de la meilleure manière.

Qu'il me soit également permis de saluer la présence de nos conférenciers qui en dépit de leur agenda -on ne peut plus- surbooké, ont daigné ne pas opposer une fin de non-recevoir à notre sollicitation. Qu'Allah vous en sache gré.

Chers frères et sœurs, l'une des grandes questions qui se posent dans le monde est celle des rapports entre la religion et la citoyenneté et de manière consubstantielle entre la foi et l'amour de la patrie.

Cette question se pose avec davantage d'acuité d'autant plus que nous vivons à cette époque une perte de repères dans nos sociétés, un délitement des institutions, une paralysie de la société civile couronnés d'une déliquescence morale et des valeurs patriotiques qui débouchent sur des travers que l'on observe au quotidien et qui mettent à mal le vivre-ensemble et font obstacle à un véritable développement harmonieux de notre pays.

Prenant acte de cette situation, il y a lieu de se demander vers quel horizon nous conduisons notre société. Cette question nous interpelle et nous invite tous à regarder en face la dégénérescence des comportements enregistrée au quotidien. Il ne fait aucun doute que le discours religieux par son fondement spirituel engagé dans la formation et la reforme, et parce qu'il est appelé par sa nature à imprimer une direction éthique, est la plus à même d'assumer l'accomplissement de cette mission.

Dans toute société, le référent religieux doit jouer un rôle primordial dans la vie publique. Et l'Islam dans sa vulgate consacre une parfaite harmonie entre les valeurs patriotiques et la foi. Toutefois, il s'impose ici une précision conceptuelle afin de dissiper toute équivoque. Le patriotisme renvoie ici à un sentiment partagé d'appartenance à un même pays, une même patrie- qui s'entend du lieu où on a ses attaches familiales et/ou émotionnelles- un sentiment qui en renforce l'unité sur la base des valeurs communes et conduit à ressentir l'amour pour sa patrie sans pour autant ressentir de la haine ou une supériorité à l'égard de celle des autres. Allah Exalté soit-il dit : « Ô Hommes ! Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous entre-connaissiez.

Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand connaisseur ». (Sourate 49/v : 13).

Ainsi le patriotisme sans qu'il faille entendre par là chauvinisme ou nationalisme (Ach-cha'biyya- que réfute l'Islam), renvoie tout d'abord à cette propension à rendre service à la nation, agir pour l'intérêt de la patrie et donc pour l'intérêt général. Dans cette acception, les valeurs patriotiques entrent en harmonie avec l'éthique islamique qui met au centre de ses préoccupations l'homme et le respect de la dignité de l'homme. Allah exalté soit-il dit « Assurément nous avons donné la dignité aux fils d'Adam » (Sourate 17/v : 70). En effet, comment parvenir à la plénitude de la foi si l'on ne se soucie du monde qui nous entoure ? de notre quotidien ? De notre société, de notre patrie ? Ainsi, le croyant, en tant que partie d'un tout qui est la société doit matérialiser sa foi en se mettant au service de cette société en agissant dans le sens de la reformer afin d'impulser un changement collectif. Toutefois, le changement collectif nécessite une reforme de soi, car la meilleure thérapie c'est l'auto thérapie. Allah exalté soit-il dit : « En vérité, Allah ne modifie pas l'Etat d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » (Sourate 13/v : 11). Ainsi le croyant, celui là même qui a la foi, doit s'inviter à une séance de miroir pour se reformer et reformer la société. Telle est sa mission. Allah Exalté ne dit-il pas sans ambages : « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenables et vous interdisez le blâmable. » (Sourate 3/v : 110). Et le prophète (PBSL) de renchérir : « Je n'ai été envoyé que pour parachever la noblesse des caractères » (Al-Boukhariy).

La patrie n'est pas une simple carte géographique. Elle est le fait d'appartenir à une civilisation donnée, à une sédimentation des faits historiques, un système culturel cohérent et une véritable matrice sociale. En ce sens, la protection et le développement de la patrie sont en même temps ceux de notre existence culturelle propre. L'amour pour sa patrie se matérialise dans les deux notions classiques de l'Islam : le Tajdîd (Reforme ou renouveau) et le Islâh (assainissement) qui renvoient à la reforme du contexte humain, spirituel ou politique et prend en compte la Maslaha (intérêt général), principe chère à la cohésion de toute nation et au raffermissement du tissu social. En effet les 5 finalités supérieures de la religion (Maqâsid Ash Shar'iyyah) relevées par les savants du droit Islamique (Usûlul Fiqh) et qui prennent leurs racines dans les injonctions textuelles du Qur'an et de la Sounna sont une parfaite illustration des valeurs patriotiques. Il s'agit notamment de la préservation de la vie des citoyens (نَفْس ) la préservation de la religion (دِيْن),), de la raison (عَقْل), des biens matériels afin qu'ils ne soient pas subtilisés (مال), la préservation des liens de famille ou de la descendance (نَسْل). D'autres savants ont pu parfois rajouter d'autres finalités comme la préservation de la dignité (عِرْض) de l'homme (et donc la liberté) à laquelle on peut ajouter la paix, le bien-être, la liberté, la justice, la tolérance, la solidarité. Le rôle de la foi est de permettre d'instituer le respect de ces finalités supérieures et de l'éthique dans tous les domaines de la vie sociale.

Chers frères et sœurs, distingués hôtes, permettez moi de formuler, en guise de clôture de mon propos, les vœux les plus sincères au nom des initiateurs de cette rencontre afin que -Allah aidant- les discussions et les leçons de la présente conférence apportent une contribution positive à la consolidation des idéaux du vivre-ensemble, de la solidarité et de la cohésion sociale.

Enfin chers éminents conférenciers nous n'ignorons pas les efforts que vous vous donnez pour mettre vos exposés à notre portée quant à leur profondeur et leur pertinence. Nous serons suspendus à vos lèvres ! Ainsi pourrons-nous bénéficier au maximum de votre science et du fruit de vos investigations »

Au terme cette conférence et au regard de son impact dans la société surtout en ces temps de crise, l'Imam départemental et ses pairs vont prendre des engagements d'organiser très souvent de telles rencontres éducatives à la faveur de leurs fidèles