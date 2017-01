Congo-Brazzaville: L'opposition promet la libération de tous les prisonniers politiques en 2017

La coalition de l'opposition composée des plateformes Frocad-Idc-CJ3M est montée au créneau le 13 janvier, à la faveur d'un échange avec la presse, pour dénoncer l'arrestation répétée de leurs membres. Contre toute attente, ce groupement a décidé d'obtenir, à tout prix et par tous les moyens, courant l'année 2017 la libération des responsables politiques incarcérés à la Maison d'arrêt.

La plate-forme Frocad-Idc-CJ3M se dit imperturbable sur cette décision, quand il s'agit d'atteindre cet objectif, qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité des opposants dans leur lutte démocratique.

Sans tergiverser, les opposants ont pris ouvertement l'engagement de faire sortir leurs collègues actuellement incarcérés en majorité "pour atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat".

« En 2017, nous allons faire libérer tous les prisonniers politiques. Par tous les moyens nécessaires et à tout prix, nous devons y parvenir. La règle sera simple et claire : soit nous serons tous des prisonniers politiques, soit tous les prisonniers politiques remis en liberté », a affirmé la présidente de ce groupement d'opposition, Claudine Munari, dans son mot d'usage.

La goutte d'eau qui a fait débordé le vase dans cette affaire est l'arrestation, le mardi dernier, du président de la Convention pour l'action, la démocratie, et le développement (CADD), André Okombi Salissa, par les services de sécurité, accusé lui aussi d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat.

« L'arrestation arbitraire du député de Lékana, André Okombi Salissa, sur des fondements fallacieux et sans la levée de l'immunité parlementaire, est un coup de plus porté à la démocratie et à notre lutte. Ce rallongement de la liste des prisonniers politiques est de mauvaise augure pour l'année qui commence », a-t-il ajouté.

Après avoir proféré des critiques acerbes contre le pouvoir en place, la fédération Frocad-Idc-CJ3M a esquissé le bilan politique et socio-économique du Congo en 2016.

Un bilan général minable, selon elle, au regard des mauvaises notes enregistrées sur tous les plans, à mettre au dos du gouvernement.

« Le chômage a augmenté, faisant toujours plus de ravages chez les jeunes. Les bourses d'étudiants sont payées à intervalles de plus en plus irréguliers.

Le retard de paiement des salaires et des pensions s'est accumulé dans certaines administrations, dans les entreprises publiques et à la Caisse de retraite des fonctionnaires », a insisté Claudine Munari, en présence d'autres dirigeants de cette coalition, dont Charles Zacharie Bowao et René Serge Blanchard Oba.