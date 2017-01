Sénégal: Crédit hotelier, patente, pression fiscale, revenus foncier - Le secteur privé lesé

Après le groupe A des éliminatoires de la CAN 2017, le groupe B fait son entrée dans la… Plus »

Interpellé sur les droits de réponse par rapport au document du secteur privé, , Amadou Ba, et ses services semblent adopter la stratégie du clair-obscur. Mais vigilant, a été le secteur privé. Sans détour, les opérateurs économiques ont manifestement réprouvé le silence du gouvernement face aux dérives flagrantes des autorités portuaires, qui s'arrogent le droit de fixer des tarifications extravagantes. Ils se sont également offusqués d'être amenés à jouer les seconds rôles dans les grands projets de l'Etat, notamment la construction de l'autoroute. Ils estiment que deux à trois entreprises locales peuvent bel et bien réaliser de tels projets. C'est juste une question de confiance.

Le secteur privé national dit non à l'embellie macroéconomique présentée par les services du ministère de l'Economie, des finances et du plan (Dpee, Dgf, Dgig, Apix). Lesquels services laissent entrevoir que tous les signaux de l'économie sénégalaise sont au vert. Hier, vendredi 13 janvier 2017, à Dakar, le ministère de l'Economie, s'est donné en spectacle en invitant le secteur privé à une rencontre de concertation, la deuxième du genre. «Ce qui se passe dans ce pays est frustrant et ne nous mène nulle part. Aucun pays au monde ne s'est développé sans un secteur privé national fort», ont vivement fait savoir, les représentants du secteur privé, au ministre de l'Economie, des finances et du plan Amadou Ba, avec à ses côtés, Birima Mangara, en charge du budget.

La démarche solitaire du gouvernement pour procéder à une transformation structurelle de l'économie sénégalaise, ne saurait prospérer si les règles du jeu restent inchangées. C'est la conviction du secteur privé qui l'a clairement notifié au ministre de l'économie de finances et du Plan Amadou Ba. Il présidait hier, vendredi 13 janvier 2017, à Dakar, une rencontre de concertation entre les services de son département et le patronat sénégalais.

