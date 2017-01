Libye: Des factions libyennes contestent la réouverture de l'ambassade d'Italie

En Libye, la première phase de l'accord de coopération militaire signé entre et les Russes et les… Plus »

A Rome, pour l'heure, on minimise. Ces proclamations et menaces sont considérées par les services italiens comme de simples proclamations de posture.

Mais ce n'est pas ainsi que l'entend le général Khalifa Haftar établi à Tobrouk, à l'est de la Libye, près de la frontière avec l'Egypte. Rebelle à la marche vers la réconciliation encouragée par la communauté internationale, le général Haftar ne se reconnait pas dans les décisions venant de Tripoli et essaie de jouer sa propre participation nationale et sous-régionale.

Les groupes rivaux, qui se font la guerre et sont basés à Benghazi et à Tobrouk n'entendent pas laisser la suprématie au gouvernement d'union qu'essaie de diriger le Premier ministre, Fayez Sarraj.

Ancienne (et brève) puissance coloniale de la Libye, l'Italie s'est impliquée dans toutes les initiatives visant à maintenir la cohésion territoriale et sociale de ce pays, dont elle n'est séparée que par une étendue de Méditerranée de 300 km. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les acteurs libyens ne chaussent pas la même paire de lunettes pour apprécier ce qui vient de Rome.

