Sénégal: El Hadji Diouf lance «Sport Eleven»

Le paysage médiatique sera enrichi à partir de ce lundi 16 janvier, d'un nouveau quotidien sportif avec Sport eleven «11». Son promoteur, El Hadji Ousseynou Diouf l'a annoncé au cours d'un point de presse tenu hier, vendredi 13 janvier au King Fahd Palace Hôtel. L'ancien international entend faire de son journal, une tribune entièrement dédier aux sportifs et qui va consacrer une large part à la vie et à divers activités liés au sport.

« Sport eleven». C'est le titre du journal sportif qui sera mis sur les kiosques le lundi 16 janvier prochain par El Hadji Diouf. L'ancien international a annoncé sa création au cours d'un point de presse tenu hier, vendredi 13 janvier, au King Fadh Palace. Le Double ballon d'Or africain déclare avoir travaillé pendant longtemps à la mise en place de ce « projet qui lui tient à cœur » et qui porte d'ailleurs le dossard de son promoteur avec l'équipe nationale du Sénégal.

Quotidien sportif de 12 pages et monnayé à 100 FCfa, « Sport 11 » va s'intéresser à divers rubriques et une série d'articles portant sur les après match. Le premier numéro sera d'ailleurs place au premier match que les Lions vont livrer ce dimanche face à la Tunisie pour le compte du groupe B de la Can au Gabon.

D'autres rubriques se chargeront de retracer l'histoire des grands clubs de football du Sénégal et du continent, des portraits de figures légendaires du monde sportif sénégalais et africain. Un zoom sera également fait sur les navétanes, les résultats et autres reportages des matchs du jour.

Sans parler du focus sur les écoles de football, de la découverte des talents, une série de reportages sur les causes défendues par les sportifs africains dans leur pays d'origine ou encore les œuvres caritatives, les programmes de développement qui les accompagnent.

«J'ai eu une envie de rendre au sport, ce qu'il ma donné », soutient El hadji Diouf annonçant que la mise en place d'une radio et d'une télévision, seront les prochaines étapes d'ici la fin de l'année.