Congo-Brazzaville: Jean de Dieu Kourissa a dedicacé « Vivre Ensemble : Quelles perspectives au Congo ? »

Enfin, il rejoint vite la philosophie de l'existentialisme qu'on retrouve dans les principes fondateurs du développement durable et même dans l'agenda 21, perspectives pour faire du 21ème siècle, celui d'une nouvelle humanité, du mieux-vivre dans ses dimensions : sociale, humaine, économique, écologique et environnementale.

Ce dernier a dénoncé le repli identitaire dans la société congolaise qui, selon lui, ne fait que manipuler les humiliations et les frustrations. Il a cependant commenté que : « Le repli identitaire cultive en chacun de nous des contestations maladroites. Il modifie notre relation personnelle au travail et détruit la fonction de la raison humaine ».

« Notre ambition est de rassembler, organiser et articuler toutes les ressources morales, intellectuelles, culturelles, sociales ainsi que politiques des Congolais en effort individuel, collectif durable et porteur d'un projet partagé par tous et pour tous », a indiqué Jean de Dieu Kourissa.

