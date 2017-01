Congo-Brazzaville: Les assises nationales de la presse prévues pour avril prochain

Il a, par ailleurs, indiqué que deux autres conventions sont en cours d'éléboration et seront signées avec Africa News et Vox avant d'annoncer le retour du signal de la Voix de l'Amérique sur le territoire congolais.

Suspendus pour des raisons d'éthique et de déontologie, « Le nouveau regard ; Sel-Piment ; Radio Louvakou et Radio-télévision Forum des droits de l'homme » ont bénéficié de la levée d'interdiction de publication et de diffusion de la part du Conseil.

Autres actions envisagées : publier le bulletin d'information du Conseil; gérer la publicité afin de développer les médias et accompagner leur mutation vers le numérique. « 2017 s'offre donc à nous comme une année de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes pour que la feuille de route ainsi rendue, quoique non exhaustive soit exécutée avec abnégation.

