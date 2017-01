Afrique Centrale: Brazzaville accueille la réunion des ministres des Finances et du plan des pays membres de la CEMAC

Il est composé des ministres de l'Economie et des finances de chaque Etat membre, ainsi que des premiers responsables des institutions de la communauté à savoir : la Béac; la Banque de développement de l'Afrique centrale (BDEAC); la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale (COSUMAF); la Cobac; Gabac et le représentant du patronat.

Ce comité a pour objectif principal de concevoir et mettre en œuvre des actions rapides, vigoureuses et coordonnées, aussi bien au niveau national que sous-régional. Il est animé par un comité de pilotage mis en place par la décision du 30 juillet 2016, signée par le président en exercice de la conférence des chefs d'Etat de la Cémac, notamment le président de la République de la Guinée Equatoriale.

En effet, cette rencontre concerne principalement, les ministres qui font partie du Comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (PREF-CEMAC).

Prélude à la réunion stratégique des ministres des finances et des plans de la communauté économique et monétaire de de l'Afrique centrale (CEMAC), prévue pour le 16 janvier à Brazzaville, les experts et représentants des différents pays membres de l'institution se sont réunis, le 13 janvier dans locaux de la banque des Etats de l'Afrique centrale (Béac) pour discuter sur les grands dossiers qui seront au menu de cette rencontre.

