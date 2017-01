Sénégal: Le ministère offre du materiel à ses services deconcentrés

Le ministère de la Culture et de la Communication a procédé hier, vendredi 13 janvier, à la remise de matériels et d'équipements aux centres culturels régionaux, à l'Ecole nationale des arts (Ena), aux centres de lecture et d'action culturelle (Clac) et aux centres d'interprétation de Toubacouta et de Bandafassi.

Composé de mobilier de bureau (photocopieuses, scanners), deux caméras, 1000 chaises, du mobilier scolaire et des livres, le matériel d'un coût de 140.700.000 FCFA, devra permettre de développer le secteur de la culture.

Du mobilier de bureau (photocopieuses, scanners), deux caméras, 1000 chaises, du mobilier scolaire et des livres. C'est ce que le ministère de la Culture et de la Communication a offert hier, vendredi 13 janvier, au Grand Théâtre, aux centres culturels régionaux, à l'Ecole nationale des arts (Ena), aux centres de lecture et d'action culturelle (Clac) et aux centres d'interprétation de Toubacouta et de Bandafassi.

Estimés à une valeur de 140.700.000 FCFA, les divers matériels et équipements devront permettre de renforcer les moyens des différentes structures culturelles. Le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, par la voix de son secrétaire général, Birane Niang, a fait savoir qu'il s'agit pour son département de «mettre à la disposition des services concentrés et donc des acteurs culturels à la base, des moyens et des outils nécessaires à l'éclosion de la création et de la créativité sur l'ensemble du territoire national».

Selon lui, la remise de matériels et d'équipements entre dans le cadre du processus allant dans le sens de mettre les directeurs des centres culturels régionaux dans de bonnes conditions, si l'on sait qu'il y a quelques jours, le ministre avait procédé au lancement d'un atelier de formation sur la gestion axée sur les résultats pour renforcer les capacités des agents de son département.

A en croire Birane Niang, le ministère de la Culture et de la Communication est déterminé à «tout mettre en œuvre pour faire de la culture, un levier économique et créateur de richesses» afin de développer le secteur. Sur ce, il a fait savoir que pour l'année 2017, le budget portera une «attention particulière à la réalisation et la réhabilitation d'infrastructures culturelles dans les régions». Pour une utilisation durable du matériel, les bénéficiaires sont appelés à en faire bon usage.

Il faut rappeler que ce matériel donné aux centres culturels régionaux de Tambacounda, de Kolda, de Sédhiou, de Kaffrine, de Kédougou, de Ziguinchor, de Fatick, de Matam, de Kaolack et de Louga, ainsi qu'à l'Ena et aux Clac vient s'ajouter à celui offert au mois de juin dernier.