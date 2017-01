Algérie: Conférence nationale sur le traitement pédagogique en avril prochain à Biskra

Après Libreville, Franceville et les deux premières rencontres du groupe B. A l'affiche un… Plus »

Il s'agit en l'occurrence de l'introduction de nouveaux programmes et manuels pour le premier niveau d'enseignement des cycles primaire et moyen, a-t-elle indiqué relevant que l'actualisation et l'adaptation des méthodes et livres scolaires aux dispositions de la loi d'orientation sur l'éducation scolaire se poursuivront pour englober de manière progressive tous les niveaux d'enseignement.

Elle a salué en outre, le rôle de ce corps pour la garantie de la réussite de l'élève et l'encadrement des différentes opérations pédagogiques, rappelant la "mission difficile qui leur incombe et les défis qu'ils rencontrent" notamment en ce qui a trait à l'exécution de la réforme du système éducatif.

Après avoir fait remarquer que la réunion de ce jour était la deuxième avec les conseils du corps d'inspection après celle tenue en février 2016, elle a affirmé que le ministère visait, à travers la mise en place du corps d'inspection, la relance des canaux de communication entre les personnels de ce corps, toutes spécialités et paliers confondus, au regard des constats établis en matière d'"éparpillement des efforts et d'absence de feuille de route afin d'accompagner la réforme pour ce qui est des inspecteurs".

Elle a rappelé à ce propos, que les efforts consentis en matière d'amélioration du volet pédagogique dont l'actualisation du contenu d'enseignement et son adaptation aux dispositions de la loi d'orientation et la stratégie nationale sur le traitement pédagogique "ne donneront pas les résultats escomptés si ils ne venaient pas à être assortis d'un système d'évaluation efficace qui tient compte de toutes les capacités de l'élève".

D'autre part, Mme Benghebrit a estimé que l'évaluation pédagogique à l'heure actuelle était purement "quantitative" car reposant sur la notation qui met en valeur la seule capacité de mémorisation alors que l'évaluation devrait inclure les capacités de l'élève en termes de réflexion intellectuelle, analytique et déductive et d'expression orale pour dévoiler son véritable potentiel.

L'opération débutera au sein de l'établissement pour s'étendre au niveau wilayal puis au niveau régional et enfin, national et sera couronnée par la tenue d'une conférence nationale prévue avril prochain, a-t-elle encore dit.

"Une conférence nationale sur le traitement pédagogique sera organisée dans la wilaya de Biskra pour mettre au point un protocole pratique des inspecteurs sur l'accompagnement et la formation des enseignants et ce, sur la base de la mission de l'inspecteur tel qu'énoncée dans la règlementation", a indiqué Mme Benghebrit devant les Conseils du corps d'inspection.

