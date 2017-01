Congo-Brazzaville: Diversification de l'économie - Le Pade II en phase de préparation

Contrairement au Pade I qui était financé à part égal (50%) par le Congo et la Banque mondiale (BM), la contribution au financement de la deuxième étape se fera différemment. La BM participera à hauteur de 63% ; le Congo 24% et les autres partenaires (AFD, BEAC par exemple) à hauteur de13%.

Le coût global de ce projet est estimé à 34.778.250.000 FCFA. Il comprend une provision de 5% pour des imprévus physiques et une provision pour hausse de prix de 5% par an, tant pour les dépenses en devises que pour celle en monnaie locale.

« Le choix stratégique de ces trois secteurs cibles s'est appuyé sur les critères suivants : la contribution potentielle à l'économie nationale à moyen terme, leur potentiel de compétitivité internationale, génératrice d'emplois et de richesses et, enfin, leur capacité à contribuer à l'augmentation du Pib national », indique l'avant-projet du Pade II.

Son objectif est de promouvoir la compétitivité des PME/TPE dans les secteurs de l'agro-industrie, du tourisme, de l'artisanat, du transport et de la logistique. Ainsi, pour des raisons de cohérence et d'efficience, le Pade II s'appuiera sur la stratégie de diversification fondée sur l'approche développée dans le Plan national de développement 2012-2016.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.