Afrique: CAN 2017 - Gabon - Guinée-Bissau, en ouverture

Bien que participant pour la première fois de leur histoire à la CAN, les Lycaons étaient sur le point de renoncer à la compétition et d'accentuer leur grève, protestant contre le non-paiement de primes.

L'équipe gabonaise est au grand complet avec toutes ses stars les plus attendues dans cette compétition. Les derniers entraînements supervisés par le directeur technique José Antonio Camacho se sont basés sur les automatismes et l'accentuation du pressing dans une ambiance détendue.

La CAN 2017 s'ouvre ce samedi 14 janvier au Gabon avec deux affiches. Le Gabon (pays hôte) reçoit la Guinée Bissau et le Cameroun croisera le Burkina Faso en deuxième explication.

