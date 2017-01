Sénégal: Mankeur Ndiaye à la Conférence de Paris sur la paix au Proche-Orient

Après le groupe A des éliminatoires de la CAN 2017, le groupe B fait son entrée dans la… Plus »

Après Paris, "le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur participera [... ] le 17 janvier 2017, à New York, au débat public trimestriel du Conseil de sécurité sur le Moyen Orient, ainsi qu'à des consultations sur d'autres questions importantes inscrites à l'ordre du jour de cet auguste organe".

"Elle constitue également un cadre qui permettra à la Communauté internationale de réaffirmer son attachement à la solution à deux Etats : la Palestine et Israël coexistant dans la Paix et la Sécurité", souligne encore le communiqué.

"Le Sénégal, qui préside le Comite des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du Peuple palestinien, a été convié, à l'instar de près de 70 pays et organisations internationales, à cette conférence [... ]", précise le service de l'information, de la communication et des relations publiques dudit ministère.

