Algérie: Deux éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Boumerdès (MDN)

Alger — Deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés vendredi à Boumerdès par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 13 janvier 2017 à Boumerdès (1ère Région militaire), deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes", précise-t-on de même source.

Par ailleurs et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale de Tlemcen (2ème Région militaire) "ont saisi une quantité de kif traité s'élevant à 19,5 kilogrammes", tandis que des détachements de l'ANP "ont intercepté à Ouargla et Laghouat (4ème Région militaire) trois (03) narcotrafiquants en possession de 3.420 comprimés psychotropes et 744 unités de différentes boissons".

D'autre part, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les services des Douanes, "ont arrêté à Tamanrasset et In Guezzam (6ème Région militaire) 323 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines", alors que "27 autres immigrants clandestins ont été appréhendés à Ouargla et Ghardaïa (4ème Région militaire)", conclut le communiqué.