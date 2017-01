Algérie: Les marchés de Djelfa "envahis" par la truffe ou Terfass

Après Libreville, Franceville et les deux premières rencontres du groupe B. A l'affiche un… Plus »

Encore plus, il est rapporté dans la Sunna Nabawiya, que le Prophète Mohamed (QSSL) a dit : "Quel excellent condiment ... La truffe est [de la nature] de la manne et son suc est un remède pour les yeux". La "manne" étant ici synonyme de don de Dieu, car la truffe pousse sans graines, ni culture, ni irrigation.

Outre son intérêt gustatif dans des mets traditionnels et modernes, le Terfass possède, également, des vertus curatives pour l'£il notamment, et ce grâce à son suc naturel qui est ajouté à l'antimoine (Khôl).

Si le Terfass pousse sous différentes formes et couleurs, sa préparation dans la cuisine djelfie est aussi diversifiée et riche en goût.

La truffe de basse qualité, boudée par beaucoup pour son aspect non apetissant, est cédée à 700 da le kg, un prix certes non attractif au vu de la qualité du produit, mais que certains sont contraints d'accepter ne serait que pour gouter les prémices de "ce fruit de bon augure", comme qualifié par la population locale.

Les spécialistes du domaine assurent, quant à eux, que "seule une infime partie" de la truffe exposée est issue de la région, une "truffe connue pour sa couleur noir et récoltée dans les zones steppiques de Djelfa, à l'arrière-saison, contrairement à celle exposée actuellement à la vente, qui est issue de la région de Bechar et de ses environs".

Selon les vendeurs de truffe rencontrés, par l'APS, à divers endroits de la ville, le Terfass "est très abondant, cette année, et la période de sa collecte va perdurer, si le niveau de précipitations actuel est maintenu, notamment au niveau des régions steppiques et du Sahara", ont-ils confié.

