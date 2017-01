Sénégal: Du matériel et des équipements d'une valeur de 140 millions pour les centres culturels régionaux

Après le groupe A des éliminatoires de la CAN 2017, le groupe B fait son entrée dans la… Plus »

Les régions bénéficiaires de ce lot de matériels et d'équipements sont : Tambacouda, Kaffrine, Kolda, Sédhiou, Kédougou, Ziguinchor, Fatick, Matam, Kaolack, Louga et Thiès.

Il a ajouté qu'il y a aussi du "mobilier scolaire pour l'Ecole nationale des arts, du mobilier de bibliothèque et des livres pour les centre de lecture et d'animation culturelle(CLAC)".

"La cérémonie de ce jour consiste à remettre du mobilier de bureau (photocopieuses, scanner), 100 chaises à chacune des régions et deux caméras pour Thiès et Fatick", a détaillé le secrétaire général du ministère de la Culture, Birane Ndaw.

Dakar — Le ministère de la Culture et de la Communication a remis samedi un lot de matériels et d'équipements d'une valeur estimée à plus de 140 millions de francs CFA, à onze centres culturels régionaux et aux centres d'interprétation de Toubacouta et de Bandafassi.

