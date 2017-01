Congo-Kinshasa: Parlement - Les PAJ disculpées de soupçon de falsification de la loi sur les agents de l'État

Pour rappel, le député Mirindi avait mis en cause, par une motion, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, pour avoir, selon lui, trouvé des astuces pour abuser du vote des députés à qui il a fait voter le projet de loi pré-rappelé sur un simple rapport de la commission mixte paritaire. Cela, d'une part, avec promesse de rendre disponible le texte de loi plus tard.

« Tout ce qui a été fait après cette clôture, c'est le travail du toilettage du texte, ce qui n'est pas interdit dans les us et coutumes parlementaires », argument qui s'est avéré vrai avec le temps.

« Le collègue Mirindi a montré à la commission un document non signé comportant les ajouts dénoncés qu'il a promis de mettre à la disposition de la commission et ne l'a jamais parvenu », note-t-on dans ce rapport.

Allégations dont il a été auteur, lors de la plénière du 24 octobre 2016, au cours de la motion de mise en cause du président de l'Assemblée nationale et de la commission paritaire mixte à ce sujet.

