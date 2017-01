Algérie: OMC - Gustavo Miguel nouveau président du groupe de travail de l'accession du pays

Après Libreville, Franceville et les deux premières rencontres du groupe B. A l'affiche un… Plus »

Elle a aussi tenu plus de 120 réunions bilatérales avec une vingtaine de pays, qui ont été couronnées par la conclusion, jusqu'à maintenant, de six accords bilatéraux avec Cuba, Brésil, Uruguay, Suisse, Venezuela et l'Argentine.

M. Balbela devient le 6ème président du groupe de travail pour l'accession de l'Algérie à l'OMC après l'Argentin Alberto D'Alotto (juillet 2012-mai 2016), le Français François Roux (novembre 2011-juin 2012), les deux Uruguayens Guillermo Valles Galmés (mai 2004-juillet 2010) et Carlos Pérez del Castillo (juillet 1998-mai 2004) et l'Argentin Juan Carlos Sanchez (février 1994-juillet 1998).

