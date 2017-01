Congo-Kinshasa: Gouvernement de transition - Un Premier ministre, 37 ministres et 9 vice-ministres

Entre la Majorité présidentielle (MP) qui préférait un gouvernement le plus large possible et le Rassemblement plutôt favorable à un gouvernement resserré, un consensus a pu être dégagé, jeudi au Centre interdiocésain, dans le cadre de l'arrangement particulier à l'accord du 31 décembre 2016. La taille du gouvernement de transition est désormais connue : un (1) Premier ministre, 37 ministres et 9 vice-ministres.

Toute l'actualité politique de la République démocratique du Congo se concentre depuis décembre 2016 au Centre interdiocésain où se sont tenus, sous l'égide de la Cenco, des pourparlers directs entre signataires et non signataires de l'accord du 18 octobre 2016, sanctionnés le 31 décembre par la signature d'un accord global et inclusif. Cet accord est censé ouvrir la voie à une transition pour des élections apaisées et crédibles fin 2017.

Mais, pour l'instant, autour de la Cenco, des parties signataires, notamment la Majorité présidentielle, Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, l'Opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016, la Société civile ainsi que le Front pour le respect de la Constitution se retrouvent, depuis mercredi, au Centre interdiocésain pour se mettre d'accord aux modalités pratiques de l'application de l'accord du 31 décembre 2016.

Après la séance inaugurale du 11 janvier 2016, les délégués à cette rencontre restreinte sont entrés, jeudi, dans le vif du sujet.

Belle moisson pour la journée du jeudi 12 janvier 2016 qui s'est conclue par l'adoption du format exact du gouvernement de transition. On sait désormais que le Premier ministre, issu du Rassemblement, devra composer avec 37 ministres et 9 vice-ministres.

Tous les délégués à l'arrangement particulier du Centre interdiocésain se sont donc mis d'accord sur ce format final. Hier vendredi, ils se sont attardés sur la répartition de quota entre Majorité présidentielle, Rassemblement, Opposition signataire de l'accord du 18 octobre et la Société civile.

A première vue, les délégués aux discussions restreintes du Centre interdiocésain ont convenu de supprimer les postes de vice-Premier ministre et ministre d'Etat.

Tous les membres du gouvernement devraient donc être logés à la même enseigne, soit comme ministre, soit comme vice-ministre.

En optant ainsi, les délégués à l'arrangement particulier du Centre interdiocésain évitent de s'embourber dans des considérations subjectives qui risquent de compromettre le bon déroulement de la transition.

Des divergences de moindre amplitude

Selon des indiscrétions recueillies dans les couloirs du Centre interdiocésain, les délégués se sont attardés sur deux points essentiels, notamment le mode de désignation du Premier ministre et le chronogramme de mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016.

Concernant le premier point, c'est-à-dire le mode de désignation du Premier ministre, la Majorité présidentielle défend la position selon laquelle le Rassemblement devrait proposer trois noms au chef de l'Etat pour désigner enfin le Premier ministre.

Ce que rejette le Rassemblement qui, se référant à l'accord du 31 décembre 2016, estime que toutes les parties aux pourparlers directs du Centre interdiocésain lui ont reconnu la prérogative de désigner le Premier ministre, soit une et une seule personnalité à proposer à la nomination par ordonnance du Premier ministre.

Martin Fayulu de la Dynamique de l'Opposition n'entend pas transiger sur cette question. « L'Accord de la Saint Sylvestre est clair : Le Premier ministre est présenté par le Rassemblement de l'Opposition. Il n'est nullement question de présenter des candidats », a-t-il repris sur son compte twitter.

Néanmoins, les mêmes sources rapportent que ce point ne devrait pas faire achopper les discussions. Sans doute, les parties vont parvenir à un compromis avant la clôture de cette rencontre.

Quant à l'investiture du prochain gouvernement, la MP et le Rassemblement ne semblent pas émettre sur une même longueur d'ondes.

Si la MP préconise qu'on attende jusqu'à la session ordinaire de mars prochain, le Rassemblement est favorable plutôt à la convocation d'une autre session parlementaire extraordinaire pour investir le prochain exécutif central.

C'est dire qu'au Centre interdiocésain, rien n'est encore acquis, mis à part, évidemment, le format du gouvernement où une option définitive a d'ores et déjà été levée.