Mauritanie: Pêche - Nouakchott met en place un groupe national consultatif multipartite

Mbour — La République islamique de Mauritanie a mis en place un Groupe national consultatif multipartite (GNCM) pour l'initiative pour la transparence dans le secteur de la pêche, démontrant ainsi son "engagement en faveur d'une pêche plus responsable", annonce un communiqué reçu vendredi à l'APS.

La mise en place du groupe a eu lieu vendredi, à l'occasion d'une réunion organisée conjointement par le ministère de l'Economie et des Finances et celui en charge des Pêches.

Cette réunion a eu lieu en présence d'une délégation du secrétariat international de la FiTI, ainsi que des partenaires techniques et financiers de la Mauritanie, notamment la Banque mondiale, la FAO, le GIZ, l'Union européenne et les gouvernements espagnol et japonais.

Les représentants désignés par chaque groupe de parties prenantes du secteur de la pêche en Mauritanie constituant le Groupe national consultatif multipartite, se sont réunis pour la première fois pour marquer la première étape d'une marche voulue "efficace et efficiente" vers une transparence totale dans la gestion de la pêche, poursuit dans le document.

"Ce nouveau pas important de la Mauritanie dans l'initiative FiTI est le résultat de consultations inclusives menées par chaque groupe de parties prenantes dans le but de sélectionner les représentants apparaissant comme étant les plus à même de porter la voix de tous les acteurs au niveau national", explique le secrétariat de la FiTI.

Avec la formation du Groupe national consultatif multipartite FiTI, la Mauritanie honore les engagements pris lors de la 1ère Conférence internationale de la FiTI. Celle-ci s'est tenue le 3 février 2016, Nouakchott, en présence de plusieurs personnalités, dont le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall.

"Nous sommes fiers que la Mauritanie soit le premier pays à constituer un Groupe national multipartite FiTI et que les acteurs du secteur se soient tous mobilisés pour désigner leurs représentants respectifs de manière inclusive.

C'est une étape importante que nous franchissons aujourd'hui", ont déclaré les représentants du ministère mauritanien de l'Economie et des Finances à cette réunion.

En tant que pays pilote de la FiTI, il est prévu que la Mauritanie commence à mettre en œuvre l'initiative après la 2ème Conférence internationale de la FiTI, qui aura lieu à Bali, en Indonésie, le 27 avril 2017, et qui marquera la transition vers sa phase de mise en œuvre, a signalé le secrétariat de la FiTI.

La Fisheries Transparency initiative (FiTI, en anglais) est une initiative multipartite globale qui vise à rendre la pêche plus durable et plus responsable par le biais de la transparence et de la participation.

Elle repose sur une approche multipartite qui réunit les principaux groupes de parties prenantes du secteur de la pêche, notamment le gouvernement, les professionnels et la société civile au sein d'un Groupe consultatif chargé de superviser le processus de la FiTI, renforçant ainsi la transparence et le dialogue dans le secteur de la pêche du pays concerné.

En 2016, la Mauritanie est devenue l'un des cinq pays pilotes de la FiTI aux côtés de la Guinée, de l'Indonésie, du Sénégal et des Seychelles.