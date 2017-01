Congo-Kinshasa: Respect du timing

Les conclusions de l'Accord politique du Centre interdiocésain de Kinshasa sont, en principe, attendues ce samedi 14 janvier 2017. Et pour cause. Les parties prenantes aux négociations directes n'avaient que quatre jours pour déposer leur rapport final à la Cenco. Un rapport qui, selon les prélats catholiques, devrait porté, entre autres, sur la taille du gouvernement, le profil du Premier ministre...

Toutes ces questions et tant d'autres peuvent facilement trouver des solutions si chaque partie a le souci de voir la RDC sortir le plus tôt possible de la crise politique qui a trop durée.

L'heure n'est pas propice aux discussions destructives. Le temps presse. Il faut aller de l'avant pour permettre au pays de retrouver son image d'antan. Un pays riche, mais dont les ressources naturelles ne profitent pas à la population.

D'aucuns n'ignorent que les acteurs politiques congolais ont mis beaucoup de temps avant de signer l'accord du 31 décembre 2016. Des divergences entachées d'égoïsme sont à la base du retard enregistré dans le cadre des négociations directes pilotées par la Cenco.

Raison pour laquelle, chaque partie prenante n'a pas droit à l'erreur. Elle doit plutôt tout mettre en œuvre pour respecter le timing à lui accordé par les évêques.

Une raison et non des moindres qui doit pousser les uns et les autres au respect du timing, c'est la tenue des élections en décembre 2017. Si chacun pouvait se référer à cette date, il y a lieu de se faire violence et terminer les travaux ce samedi 14 janvier.

Cela permettra aux évêques de déposer le rapport final au chef de l'Etat. Il s'agit là d'une étape importante dans la mesure où, elle va marquer la matérialisation de l'accord politique inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa/Gombe.

Le temps, c'est de l'argent, dit un vieil adage qui doit interpeller les politiques congolais. Surtout, quand on sait qu'ils ont déjà perdu beaucoup de temps.

La volonté politique et le souci ardent de trouver des solutions consensuelles aux revendications de tous suffisent. C'est de cette manière que l'on peut gagner du temps et éviter un deuxième glissement.