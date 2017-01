Sénégal: VIH - Le président Sall veut la fin de la transmission mère-enfant

Après le groupe A des éliminatoires de la CAN 2017, le groupe B fait son entrée dans la… Plus »

La mise en œuvre efficiente dans chacun de ces axes repose sur un partenariat fort avec les gouvernements, la société civile, les entités régionales (CEDEAO et CEEAC), les partenaires et l'ONUSIDA.

Ce plan d'urgence de l'Afrique de l'Ouest et du Centre "est la concrétisation de l'engagement que les pays africains ont pris lors de la réunion de haut niveau qui s'est tenue à New York en juin dernier". Il "s'articule autour de cinq axes principaux : politique, partenariat, programmatique, financier et enfin communication".

Il signale qu"'en Afrique de l'Ouest et du Centre, 6.5 millions de personnes sont infectées par le VIH/sida et 4,7 millions d'entre elles n'ont pas accès au traitement antirétroviral". Parmi ces dernières, "1,3 millions sont déjà dépistées".

